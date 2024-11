CSM Fagaras, in continuare fara punct in Liga Zimbrilor

CSM a ramas fara punct in Liga Zimbrilor, dupa ce noul antrenor Stefan Constantin a debutat cu o infrangere, 22-28 (11-12) pe teren propriu cu CSM Bacau.Potrivit Sport Fan Fagaras, in prima parte a meciului din etapa a zecea s-a jucat de la egal la egal, cu impresia ca CSM Fagaras ar putea furniza o surpriza. Razvan Mateoniu a egalat la 12 in primul minut al reprizei secunde, iar Negru a egalat la 14, trei minite mai tarziu. Din min. 35 meciul ... citește toată știrea