CSM Fagaras a pierdut jocul din prima etapa a Diviziei A de handbal feminin, 37-28 (18-12) in deplasare la CSM Bacau. Partida de luni dupa-amiaza a fost ultima din prima runda a Seriei B a esalonului secund, din care face parte trupa antrenata de Dumitru Opris. Duminica, CSM Iasi s-a impus cu 41-16 pe terenul Stiintei din Bacau, iar CSM Roman a dispus de HCF Piatra Neamt cu 35-25, in timp ce CSM Galati a stat.In Seria A, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a trecut, in deplasare, de Spartac Bucuresti ... citeste toata stirea