Turneul de baraj pentru promovare/retrogradare in Liga Nationala de Handbal Masculin se va desfasura la Alexandria, in perioada 19-21 mai.La turneul care va stabili configuratia finala a Ligii Zimbrilor pentru sezonul 2023-2024 va participa si CSM Fagaras.Alaturi de trupa lui Eugen Fratila, din Divizia A (liga secunda) va mai participa CSM Alexandria, in timp ce din primul esalon vor juca Poli Timisoara si CSM Vaslui.Primele doua echipe in cadrul turneului vor juca in viitorul sezon in ... citeste toata stirea