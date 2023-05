CSM Fagaras si-a aflat, vineri, ultima adversara pe care o va intalni la turneul de baraj pentru promovarea in Liga Nationala de Handbal. Se stiau deja trei combatante, in afara fagarasenilor fiind vorba despre CSM Alexandria (din Divizia A) si Poli Timisoara (locul 12 in Liga Nationala).Potrivit Sport Fan Fagaras, lupta s-a dus pana in ultima clipa in prima liga, pentru evitarea locului 11 care a trimis cea de-a patra echipa la turneul din 20-22 mai.Nu mai putin de patru formatii se aflau, ... citeste toata stirea