CSM Fagaras nu s-a calificat in Playoff-ul Promovare

S-a incheiat sezonul regulat in Divizia A masculina, al doilea esalon handbalistic al tarii. CSM Fagaras a incheiat anul cu o victorie pe teren propriu, 43-33 (22-16) cu formatia secunda a celor de la Minaur Baia Mare. Cu toate acestea, Fagarasul a terminat pe locul trei in Seria D, nereusind astfel calificarea in Playoff-ul Promovare.In ultima partida din 2022, pentru trupa lui Eugen Fratila au evoluat Ursu, Florea 1 gol, Ivanov - Cotinghiu 9, Cupu 7, Mateoniu 7, Moga 5, Constantinescu 4, ... citeste toata stirea