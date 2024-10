CSM Fagaras, pedepsita dupa incidentele de pe teren: interzicerea organizarii pe propriul teren a doua jocuri si penalitate de 1.000 lei

Comisia de Disciplina a AJF Brasov a dat joi, 11 octombrie a.c., verdictul in cazul incidentelor petrecute la partida CSM Fagaras - Unirea Harman, din etapa a 4-a a Ligii a 4-a Brasov, titreaza Monitorul Expres. CSM Fagaras a pierdut meciul cu 3-0 si a fost sanctionata cu interzicerea dreptului de organizare a jocurilor pe stadionul propriu pentru doua etape.Abatere: In minutul 94 un spectator a intrat in incinta terenului de joc avand conflict verbal cu oficialii de pe banca echipei oaspete. ... citește toată știrea