CSM Fagaras ramane in Divizia A

CSM Fagaras ramane in liga secunda, in urma barajului de mentinere/promovare pe care l-a disputat in weekend pe teren propriu. De altfel, ca si la feminin, s-au salvat echipele din primul esalon.Vineri, s-au inregistrat rezultatele Steaua Bucuresti - CSM Fagaras 40-31 si CSM Vaslui - CSM Oradea, dupa ce, in ambele jocuri, divizionarele secunde au tinut aproape in primele 30 de minute.Sambata, Steaua a surclasat-o pe