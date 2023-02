CSM Fagaras s-a calificat in optimile Cupei Romaniei

CSM Fagaras a produs o surpriza in primul tur al Cupei Romaniei, invingand formatia de prima liga CSM Odorheiu Secuiesc, dupa lovituri de la 7 metri.Fagarasenii au fost egalati in ultimele secunde ale timpului regulamentar, terminat 34-34 (16-16), impunandu-se apoi la loviturile de departajare.Baietii lui Eugen Fratila s-au calificat, astfel, in optimile de finala ale competitiei, faza programata pentru inceputul lunii aprilie. Cealalta ... citeste toata stirea