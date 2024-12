CSM Fagaras - Unirea Harman ramane 0-3 la "masa verde"

Comisia de Recurs a FRF a dat verdictul in cazul CSM Fagaras - Unirea Harman, 3-0 la "masa verde" pentru echipa oaspete. Meciul din etapa a 4-a a Ligii a 4-a Brasov, nu s-a incheiat pe teren, in minutul 94 un spetator intrand in incinta terenului de joc si avand conflict verbal cu oficialii de pe banca echipei oaspete. A fost evacuat, iar la putin timp acelasi spectator a aruncat cu o legatura de chei, lovind un oficial, de pe banca de rezerva. Acesta a necesitat ingrijiri medicale. Arbitrul a ... citește toată știrea