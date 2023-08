Fotbalistii de la CSM Sacele disputa astazi primul meci al Ligii a 4-a Brasov, pe stadionul Electroprecizia, din municipiu.Primaria Municipiul Sacele anunta ca echipa sa va debuta in noul sezon, in Etapa I al Ligii a 4-a Brasov.Astazi, 19 august, de la ora 11:00, CSM Sacele se va duela, in primul meci, pe teren propriu cu echipa Chimia Victoria.Antrenorul echipei este Daniel ... citeste toata stirea