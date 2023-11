Coltea 1920 Brasov si CSM Sacele au remizat in etapa a 15-a din Liga a 4-a Brasov, 1-1 pe terenul sintetic de la Tarlungeni. A fost remiza si in duelul pe care formatia de pe locul secund, ACSM Codlea, l-a disputat pe terenul lui ASF Harman, scor 2-2. Astfel, primele patru clasate se afla acum, la intrarea in pauza de iarna, pe o "distanta" de doar trei puncte.CSM Fagaras - Inter Cristian 0-4, Bucegi Moeciu - Cetatenii Ghimbav 1-4, Chimia Victoria - Aripile Brasov 0-0 si ACS Vulcan - FS Voila ... citeste toata stirea