CSM Sacele a invins-o cu 15-0 pe FS Voila si este noul lider al Ligii a 4-a. Sacelenii au profitat de faptul ca ACSM Codlea a stat si au urcat, astfel, pe prima pozitie a clasamentului.Carpati Berivoi - Cetatenii Ghimbav 0-12 a fost un alt "scor fluviu" al etapei a noua, in timp ce Chimia Orasul Victoria a trecut cu 6-0, acasa, de Bucegi Moieciu.ACS Hoghiz a castigat cu 4-0 duelul cu Aripile Brasov, Inter Cristian a invins cu 4-2 in deplasare la AS Vulcan ... citeste toata stirea