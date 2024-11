CSO Teutonii, la a doua victorie in Divizia A

CSO Teutonii Ghimbav a reusit un succes important, in etapa a saptea a Diviziei A de handbal feminin. Fetele pregatite de Cristina Romila si Liliana Stefan s-au impus cu 27-26 in fata celor de la Star Mioveni, dupa ce la pauza erau conduse cu 13-15. Cealalta echipa din judetul nostru care evolueaza in liga secunda, CSM Fagaras, e pierdut clar pe teren propriu, in fata liderului CS Judetean Prahova, scor 11-31 (5-16). Intr-un ... citește toată știrea