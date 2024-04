CSO Voluntari a cucerit in premiera titlul de campioana nationala

CSO Voluntari 2005 a castigat in premiera titlul de campioana nationala la volei feminin, dupa ce a invins-o pe detinatoarea titlului, CSM Volei Alba-Blaj, cu 3-1 (19-25, 25-22, 25-19, 25-17), vineri seara, in deplasare, in al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin.CSO Voluntari s-a impus cu 3-0 la general in finala, dupa ce a castigat primele doua partide de pe teren propriu, cu 3-1 si 3-2.Cubaneza Heydi Casanova Alvarez (19 puncte) si Nikola Radosova (16) au condus la ... citește toată știrea