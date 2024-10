CSU a treia infrangere in LNBF

CSU Brasov a suferit a treia infrangere in tot atatea meciuri in Liga Nationala de Baschet Feminin. Trupa lui Dan Calancea a pierdut cu 99-37 (25-13, 24-12, 29-2, 21-10) in deplasare la CSM Targoviste. Cu un lot foarte tanar si mari probleme financiare, echipa brasoveana are o misiune aproape imposibila in acest sezon. Campionatul se intrerupe, pentru partide ale echipelor nationale, iar la reluare, pe 16 noiembrie, CSU va primi vizita vicecampioanei FCC Baschet UAV Arad.Corona Brasov a ... citește toată știrea