CSU Brasov, calificare in turneul final al Campionatului National U19

Echipa feminina U19 a CSU Brasov a reusit calificarea in turneul final al Campionatului National. Fetele antrenate de Nenad Marinkovic nu au cunoscut infrangerea, in acest sezon, in parcursul lor catre ultimul act al competitiei.Ultimul joc al baschetbalistelor de la CSU a insemnat un succes categoric, 103-60 cu CSS4 Champions Bucuresti, la Sala Metrom.56-37 si 48-46 cu Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, 74-59 si 72-68 cu Olimpia Bucuresti, 60-48 si 69-63 cu CSM Targoviste si 69-49 cu CSS4 ... citeste toata stirea