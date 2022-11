Echipa de U19 de baschet feminin a CSU Brasov s-a calificat in faza semifinala a Campionatului National, editia 2022 - 2023, dupa doua turnee de calificare. Echipa brasoveana a fost in grupa cu CS Olimpia Bucuresti, campioana in exercitiu si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. Jucatoarele legitimate la CSU Brasov, ... citeste toata stirea