Cu CSM Petrolul in turul secund al Cupei Romaniei

Corona Brasov si-a aflat adversara din faza a doua a Cupei Romaniei. Potrivit Radio Romania Brasov, elevii lui Ionut Bascoveanu vor intalni CSM Baschet Petrolul Ploiesti. Prahovenii au trecut in prima faza a competitiei de CSM Targu Jiu, in deplasare, cu scorul de 79-54.Disputa contra celor de la Petrolul va avea loc sambata, in Sala Olimpia din Ploiesti. Celelalte meciuri din aceasta faza a ... citește toată știrea