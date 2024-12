Cu gandul la promovare

SR Brasov a incheiat anul 2024 cu o victorie in amicalul contra liderului din Liga a 4-a, CSM Sacele, scor 5-2. Planurile "stegarilor" sunt unele ambitioase, astfel ca pana la finalul sezonului, elevii lui Liviu Nicolae sunt asteptati sa se implice in lupta pentru promovare in liga secunda, noteaza Radio Romania Brasov."Avem negocieri avansate cu anumiti jucatori care sa se alature proiectului, in functie de analiza pe care o vom face pe fiecare post in parte si de ceea ce ne ofera piata, vom ... citește toată știrea