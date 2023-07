FC Brasov a disputat doua jocuri amicale in acest final de saptamana, cu formatii de Liga a 3-a. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o ultima repetitie inaintea unui start de sezon in care echipa sa atace playoff-ul, a fost mai mult un chin, cu precadere in al doilea test.Daca vineri au castigat cu 2-1 cu Olimpic Cetate Rasnov si au n-au aratat chiar rau, sambata "galben-negrii" au pierdut cu 3-1 cu Sepsi II, in urma unui joc extrem de slab.Situatia clubului, care atarna ca de un fir de ata de ... citeste toata stirea