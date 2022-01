Cu Macedonia de Nord, in calificarile pentru Mondial

Sambata, la Budapesta, a avut loc tragerea la sorti a fazei a doua a calificarilor la Campionatele Mondiale masculine de anul viitor, care va avea doua runde. Romania a intrat in urna a doua valorica si va avea ca adversara in prima runda nationala Macedoniei de Nord. Potrivit handbalmania.ro, selectionata ex-iugoslava a participat la europenele de anul acesta, fiind eliminata in faza grupelor, in care a suferit trei infrangeri: 25-27 cu Slovenia, 24-28 cu Muntenegru si 21-31 cu Danemarca. ... citeste toata stirea