Cu Olanda in optimi

Nationala de fotbal a Romaniei a castigat in premiera o grupa de la un turneu final dupa ce a terminat la egalitate 1-1 ultimul meci din grupa E de la Euro 2024, impotriva Slovaciei. Avand in vedere ca Belgia si Ucraina au terminat si ele la egalitate, 0-0, toate cele 4 echipe incheie faza grupelor cu acelasi numar de puncte - 4, diferenta facandu-se la golaveraj, unde Romania a stat cel mai bine.Dupa calificarea istorica in optimi de pe primul loc al grupei, Romania avea sansa unui meci ... citește toată știrea