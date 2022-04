Cu Timisoara la baraj

Etapa de dinaintea Pastelui a lamurit situatia in cele doua grupe ale playout-ului Ligii a 2-a. In Grupa A, Dunarea Calarasi si Dacia Unirea Braila au retrogradat deja direct, iar Politehnica Timisoara nu mai poate evita pozitia de baraj. In schimb, Csikszereda Miercurea Ciuc, Metaloglobus Bucuresti, CSC 1599 Selimbar si Politehnica Iasi sunt salvate matematic de la retrogradare.In Grupa B, FC Brasov va juca barajul, Unirea Constanta si Astra Giurgiu au retrogradat direct, iar FC Buzau, ... citeste toata stirea