Cu trei echipe in playoff-ul C5

ACS Kids Tampa a reusit un succes in extrem de important in duelul brasovean contra celor de la SR, scor 1-0, in etapa a 18-a din Liga a 3-a, ultima din sezonul regulat.Pe Stadionul ICIM, gazdele pregatite de Liviu Negoita s-au impus cu reusita lui Moldovan din minutul 27. Kids Tampa a prins astfel locul 4 la finalul sezonului regulat, si calificarea in premiera in playoff, ajutati de si victoria celor de la Olimpic Zarnesti, scor 2-1 contra celor de la Odorheiu Secuiesc, potrivit ... citește toată știrea