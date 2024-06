Cu victorii in intermediara, Codlea si Cristian se bat pentru baraj pana in ultima etapa

Miercuri s-au jucat meciurile din etapa a 29-a, penultima din Liga a -4-a Brasov. Cele doua echipe care lupta pentru titlul de campioana judeteana si implicit pentru accederea in barajul de promovare in Liga a 3-a, ACSM Codlea si Inter Cristian, au castigat in deplasare, astfel ca deznodamantul in ceea ce priveste titlul va fi aflat sambata, dupa ultima runda de campionat.Codlenii lui Ciprian Ursu au invins la CSM Fagaras (1-0), iar cristolovenii lui Sorin Coraiu s-au impus la Bucegi Moieciu ... citește toată știrea