Cum le-a stricat Angelo Fulgini socotelile lui Tanase si Becali

Florin Tanase a ratat o noua sansa de a ajunge intr-un campionat puternic din Europa. Capitanul de la FCSB ar fi putut prinde un transfer in Franta, la Angers. Totul a picat insa in ultimele ore ale perioadei de mercato. Pentru ca Tanase sa fie transferat de Angers ar fi trebuit ca francezii sa-l vanda pe Angelo Fulgini. Acesta a fost dorit insistent de OM, Gladbach, dar si in Premier League. Presa din Franta a anuntat ca romanul ar fi fost inlocuitorul sau. 20 de milioane de euro au cerut cei ... citeste toata stirea