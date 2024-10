Cupa Excelentei la sah si-a desemnat castigatorii!

Juniorul nr. 1 din Romania - sub 20 de ani - in anul 2023 (candidatul de maestru in varsta de 11 ani Vladimir Sofronie-campion european si balcanic) si junioara nr. 1 din Romania in anul 2023 (w-candidat de maestru in varsta de 16 ani Maria Lia Alexandra-medaliata la campionatele europene si multipla campioana nationala), sunt ambii brasoveni si au luat parte la competitia de prestigiu recent incheiata la Brasov! Ambii au fost premiati in cadrul Galei Sahului Romanesc de la Palatul CEC ... citește toată știrea