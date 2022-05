Cupa Germaniei va avea o castigatoare surpriza! Cine e favorita dintre Freiburg si RB Leipzig?

Infiintata in urma cu 84 de ani, a doua competitie interna ca importanta din Germania isi va alege o noua castigatoare, in data de 21 mai. Finalistele sunt doua echipe care n-au mai cucerit niciodata trofeul, astfel ca oricine va reusi sa iasa victorioasa din aceasta confruntare le va face suporterilor o surpriza de neuitat. Este vorba despre formatiile SC Freiburg si RB Leipzig.Duelul se anunta a fi unul pasionant, avand in vedere ca cele doua echipe sunt rivale directe si in lupta pentru ... citeste toata stirea