Cupa "Mihai Ivancescu", primul podium

REVEDERE. Organizatorul Dragos Ivancescu, alaturi de doi antrenori, fosti fotbalisti, din generatii diferite. Petre Lucian - fostul jucator al FCM-ului de pe vremuri si al Tractorului, si Cristi Cristea, nepotul capitanului de poveste al Steagului, Nicolae Campo, fost coechipier cu cel in memoria caruia se organizeaza turneul.La Brasov are loc in aceasta perioada editia cu numarul 15 a traditionalului turneu de fotbal pentru copii, Cupa "Mihai Ivancescu".Competitia si-a incheiat prima parte, ... citește toată știrea