La Willingen, in Germania, in cadrul Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile, brasoveanca Daniela Haralambie (foto) s-a clasat pe locul 30.Potrivit Radio Romania Brasov, sportiva legitimata la CS Dinamo a reusit doua sarituri de 104 m si 85,5 m, care i-au adus un total de 49,4 puncte si locul 30 in clasamentul final. Norvegianca Silje Opseth a castigat concursul desfasurat pe trambulina mare de la Willingen. Ea a devansat-o pe cu 8,1 puncte pe slovena Nika Prevc, iar pe pozitia a treia s-a ... citeste toata stirea