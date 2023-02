Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile incepe joi, la Rasnov

In perioada 16-19 februarie, la Rasnov se desfasoara Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile. Pentru prima oara, competitia va avea loc la lumina instalatiei de nocturna.Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile programeaza in perioada 16-19 februarie 4 etape din calendarul FIS SKI JUMPING WORLD CUP care se vor desfasura la Complexul Olimpic din Valea Carbunarii - RasnovVor fi 2 etape la individual in competitia feminina si 2 etape in competitia masculina, una la individual si cea de-a doua la ... citeste toata stirea