CUPA MONDIALA DE SARTURI CU SCHIURILE, 16-19 FEBRUARIE 2023, RASNOV. Ce spun organizatorii

IN PREMIERA, NOCTURNA PE VALEA CARBUNARIIUn nou pas inainte catre consolidarea celui mai modern complex de sarituri cu schiurile din sud-estul Europei s-a facut anul acesta prin montarea instalatiei de nocturna, care va permite televizarea in prime-time a etapelor de Cupa Mondiala programate in Romania. Noi, cum am promis, ne urmam visul, acela de a avea si tribune pentru spectatori, si spatii noi, moderne pentru centru de presa, pentru oficiali si pentru sportivi. Anul acesta, sunt ... citeste toata stirea