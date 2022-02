Cupa Romaniei: CSM Fagaras a trecut de Sporting Ghimbav

CSM Fagaras s-a impus in confruntarea cu Sporting Ghimbav, scor 31-26 (15-8), in cadrul turului preliminar al Cupei Romaniei la handbal masculin.In continuare, in turul I al competitiei, echipa fagaraseana va juca impotriva formatiei CSU Politehnica Timisoara, in urma tragerii la sorti efectuata de oficialii Federatiei Romane de Handbal, in cursul zilei de joi. Partida va avea loc la Fagaras, in data de 24 februarie.Cele doua echipe ... citeste toata stirea