Cupa Romaniei: FC Brasov - FC Hermannstadt 4-6, dupa penaltyuri! Izata a ratat de la 11 metri! Stegarii sunt eliminati dramatic, la loviturile de la 11 metri!

Meci mare pe Tineretului in aceasta dupa-amiaza. FC Brasov intalneste, in play-off-ul Cupei Romaniei, pe FC Hermannstadt, singura echipa neinvinsa din Liga 1. Partida se va disputa de la ora 16.00, iar intrarea generala va fi libera. NewsBV.ro va tine la curent cu desfasurarea LIVE TEXT a confruntarii.Oprut a facut 6-4! FC Hermannstadt s-a calificat in grupele Cupei Romaniei!Ramane 5-4. Diogo Izata a ratat pentru FC Brasov!5-4 Hermannstadt, a marcat Babic4-4, Kirilenko a marcat pentru ... citeste toata stirea