Sporting Ghimbav s-a impus in confruntarea cu Csu Poli Timisoara , scor 39-27 in cadrul turului preliminar al Cupei Romaniei la handbal masculin.In continuare, in turul I al competitiei, echipa ghimbaseana asteapta tragerea la sorti efectuata de oficialii Federatiei Romane de Handbal, in cursul zilei de vineri.Sporting Ghimbav evolueaza in Divizia A, a doua liga ... citeste toata stirea