ACS Kids Tampa Brasov a furnizat supriza etapei a 16-a din C5, prima din 2022. Elevii lui Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc s-au impus cu 2-1 pe terenul celor de la Cetate Rasnov, titreaza monitorulexpres.ro. Dupa o prima repriza echilibrata, rasnovenii au ramas in inferioritate numerica in minutul 65, dupa eliminarea lui Staicu. Brasovenii au deschis scorul in minutul 71 prin reusita lui Vlad Potecu, dar gazdele ... citeste toata stirea