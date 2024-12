Curtois a ajuns la 250 de meciuri in poarta lui Real Madrid

Belgianul Thibaut Courtois (foto) a bifat, duminica, al 250-lea meci in poarta echipei de fotbal Real Madrid, dupa un parcurs care a inceput cu indoieli in 2018, devenind intre timp unul din elementele cheie ale gruparii madrilene din ultimii ani, in ciuda gravei accidentari de la un genunchi suferita in sezonul trecut, informeaza EFE.Courtois si-a sarbatorit cele 250 de meciuri cu ocazia victoriei (2-0) impotriva unui rival in fata caruia a fost invins de cele mai putine ori, Getafe, in fata ... citește toată știrea