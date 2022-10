Dan Alexa, antrenorul celor de la FC Brasov, inaintea duelului de la Targu Jiu: "Atmosfera nu este buna la echipa. Start de campionat sub asteptari!" Ce a spus despre o posibila demitere?

In etapa a 9-a a Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov va intalni, sambata dimineata, de la ora 11.00, in deplasare, pe Viitorul Pandurii Targu Jiu.Daca FC Brasov este abia pe locul 14, cu 9 puncte, oltenii antrenati de fostul stegar Florin Stanga sunt pe locul 10, cu 12 puncte. Antrenorul celor de la FC Brasov, Dan Alexa, a vorbit, astazi, despre confruntarea din weekend, dar si despre situatia lui la echipa. Daca isi simte postul in pericol dupa rezultatele sub asteptari din primele 8 etape.Cu ... citeste toata stirea