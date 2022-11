Dan Alexa cere tupeu

Meci important pentru FC Brasov, in weekend, in deplasare la Concordia Chiajna, echipa care sezonul trecut a pierdut la loviturile de departajare promovarea in Liga 1.Cu o victorie, insa, FC Brasov i-ar "lasa in urma" pe ilfoveni si s-ar putea apropia destul de mult de locurile de playoff."O sa fie un joc complicat, deoarece Chiajna in ultimele jocuri a aratat consistenta. Exact stilul lui Eugen Trica, un antrenor pragmatic, care organizeaza foarte bine defensiv echipa. Au jucatori de ... citeste toata stirea