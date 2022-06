Dan Alexa este noul antrenor al lui FC Brasov

Incepand de vineri, Dan Alexa este noul antrenor principal de la FC Brasov. Banateanul care are in palmares trei promovari in prima liga porneste la drum cu un singur gand, promovarea si cu FC Brasov. A semnat un contract pe un an de zile, cu optiune de prelungire, si vrea ca la finalul acestui sezon FC Brasov sa fie pe un loc care sa ii permita accederea in Liga 1. "Vin la o echipa de traditie, o echipa cu state vechi in Liga 1, o echipa care a jucat in cupele europene, o echipa care ... citeste toata stirea