Dan Alexa, inaintea primului meci al lui FC Brasov din acest sezon: "Nu vreau sa fiu mintit de conducere! Trebuie sa fiu sincer cu jucatorii, sa stim exact cand primim banii"

In prima etapa a noului sezon, FC Brasov va intalni, sambata dimineata, la Ramnicu Valcea, pe CSC Selimbar. Stegarii vor avea un lot de 20 de jucatori pentru meciul din weekend, din totalul celor 27 pe care Alexa se va baza in acest sezon.Antrenorul galben-negrilor, Dan Alexa, este multumit de felul in care s-a pregatit echipa si a prefatat confruntarea de sambata.O deplasare grea si prin prisma faptului ca vom intalni o echipa care are un mare plus, are omogenitate. In mare au ramas cam ... citeste toata stirea