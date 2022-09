Dan Alexa vrea a doua victorie a sezonului: "Imi doresc ca atacantii sa inscrie, pentru ca suferim din punctul asta de vedere"

FC Brasov va juca maine un meci extrem de important in economia campionatului, cu "lanterna rosie" a Ligii a 2-a, Metaloglobus Bucuresti. Chiar daca meciul pare unul facil, Dan Alexa spune ca nu va fi asa, mai cu seama ca Metaloglobus are in componenta jucatori experimentati, cu multe meciuri in Liga 1, si mai mult in ultima perioada a facut foarte multe transferuri."Intalnim o echipa formata din jucatori cu foarte multa experienta, aflata intr-o situatie grea. Am inteles ca au facut si ei 5 ... citeste toata stirea