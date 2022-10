Dan Calancea a anuntat lotul pentru "dubla" din noiembrie cu Ungaria si Islanda

Dupa o pauza de un an, calificarile pentru FIBA Women's EuroBasket 2023 revin in calendarul baschetbalistic international, odata cu fereastra de doua de jocuri, care incepe in luna noiembrie.Repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Islanda, echipa nationala de baschet feminin a Romaniei va evolua in aceasta toamna impotriva Ungariei (pe 24 noiembrie, pe teren propriu, la Timisoara) si a Islandei (in deplasare, pe 27 noiembrie)."Tricolorele" vor incepe pregatirea pentru aceste ... citeste toata stirea