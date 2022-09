Dan Calancea, antrenor Olimpia CSU Brasov: "Suporterii vor vedea o echipa spectaculoasa! Vrem sa revenim in prim-planul baschetului romanesc"

Cu o echipa schimbata in mare masura fata de sezonul trecut, Olimpia CSU Brasov are planuri mari in noua stagiune a baschetului feminin autohton. Formatia pregatita de Dan Calancea si Nenad Marinkovic are ca obiectiv calificarea in play-off. Anul acesta, Olimpia are o echipa mult mai experimentata, la care se adauga tineretea unor sportive de mare perspectiva. Antrenorul brasovencelor, Dan Calancea, a vorbit despre sezonul care incepe la 1 octombrie.Dan Calancea despre sezonul ... citeste toata stirea