Dan Petrescu (foto) e "pe val" in Coreea de Sud, dupa ce a calificat-o pe Jeonbuk in finala Cupei. Trupa tehnicianul roman a obtinut o performanta remarcabila. Jeonbuk a invins-o clar pe Incheon, in semifinalele Cupei din Coreea de Sud. Trupa lui Dan Petrescu s-a impus cu 3-1 pentru a-si asigura prezenta in ultimul act al Cupei. Jeonbuk a deschis scorul in minutul 23 prin Moon Seon-Min. Inainte de pauza, in minutul 39, Incheon a restabilit egalitatea pe tabela, dupa ce Gerso a marcat. Trupa lui ... citeste toata stirea