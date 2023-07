Dan Petrescu - foto - (52 de ani) a ajuns in aceasta vara la Jeonbuk Hyundai Motors, dupa ce s-a despartit de CFR Cluj. "Bursucul" are planuri mari cu echipa din Coreea de Sud, iar pentru a emite pretentii la titlu este gata sa faca mai multe mutari importante. Primul transfer realizat la Jeonbuk de catre Dan Petrescu a fost Nana Boateng (28 de ani), care a venit de la CFR Cluj in schimbul a doua milioane de euro. Tehnicianul roman nu se opreste aici si este gata sa il aduca la noua sa echipa ... citeste toata stirea