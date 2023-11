Dan Petrescu a suferit o noua infrangere in Liga Campionilor Asiei! Formatia pregatita de tehnicianul roman a fost invinsa de o echipa mult mai slab cotata din singapore, in cadrul etapei cu numarul 4 a competitiei asiatice. Jeonbuk a cedat cu scorul de 0-2 in fata celor de la Lion City, campioana sezonului trecut din Singapore. De asemenea, jucatorii "Bursucului" au ratat si o lovitura de la 11 metri, in finalul duelului. Partida care a contat pentru etapa cu numarul 4 a Ligii Campionilor ... citeste toata stirea