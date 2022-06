Dan Spataru (ACS Kids Tampa): Toate drumurile duc la... poarta adversa

Nascut in 2005, Dan Spataru a fost poate unul dintre oamenii care au crescut cel mai mult in ultimul sezon la ACS Kids Tampa Brasov. Un tanar care a aratat ca poate evolua cu succes la seniori, desi are doar 17 ani.Dan a muncit foarte mult, a tras de el, iar rezultatele au inceput sa apara. Pe langa evolutiile din Liga a 3-a, tanarul "urs" a devenit o prezenta constanta si la lotul national de juniori U17.Avand un nume cu o rezonanta foarte mare, se pare ca toate drumurile lui Dan duc spre.. ... citeste toata stirea