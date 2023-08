Dan Spataru a fost convocat la echipa nationala a Romaniei U19 pentru un stagiu de pregatire in Ungaria. Jucatorul Kids Tampa Brasov, care a evoluat in sezonul trecut sub forma de imprumut pentru FC Brasov, unde a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei, va merge cu nationala U19 la Telki, in Ungaria, in perioada 20 - 24 august, cantonament ce se va incheia cu un meci amical impotriva echipei U19 din tara vecina."Ne bucuram foarte mult ca pastram traditia si dam din nou jucatori la ... citeste toata stirea