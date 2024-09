Dan Spataru e "tunar"

Brasoveanul Dan Spataru (19 ani) a plecat de la FCSB, dupa un an in care nu a bifat niciun minut la campioana din SuperLiga. Jucatorul Dan Spataru a ajuns in perioada de trasferuri din vara trecuta la FCSB, sub forma de imprumut de la Kids Tampa Brasov. In pauza din aceasta vara, a plecat de la FCSB si a ajuns in Liga 2, la Concordia Chiajna. Surprinzator, dupa doua meciuri la gruparea ilfoveana, acesta a schimbat din nou clubul. Fostul fotbalist al FCSB-ului a semnat cu CS Tunari, formatia din ... citește toată știrea